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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد نهاية عيد الأضحى.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

اجازات 2025 الرسمية
اجازات 2025 الرسمية
رشا عوني

مع آخر أيام عيد الأضحى المبارك، يبحث المواطنون عن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025 ، و موعد أقرب إجازة مقبلة . 

وكانت إجازة عيد الأضحى أطول إجازة رسمية حصل عليها الموظفون بالقطاعين الحكومي و الخاص خلال عام ٢٠٢٥ حيث امتدّت ل ٥ أيام متتالية. 

 

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اجازة رسمية 

الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية

عام 2025

 

-26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.
 

-30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.
 

-23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.
 

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.
 

-6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

اجازات 2025 الرسمية 

انتهاء إجازة عيد الأضحى 

تنتهي اليوم الأثنين إجازة عيد الأضحى رسمياً ، وذلك بعدما أصدر رئيس الوزراء و وزير العمل قرارا بالاجازة لمدة 5 ايام من يوم ٥ يونيو وحتى يوم ٩ يونيو . 

عودة الموظفين للعمل بعد العيد

وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 ، سيكون غداً يوم الثلاثاء الموافق ١٠ يونيو.
 

أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى 

 

وبعد انتهاء إجازة عيد الاضحى ، تحل علينا أول إجازة رسمية مقبلة خلال شهر يونيو الجاري وذلك يوم ٢٦ يونيو وهي إجازة رأس السنة الهجرية . 

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