بعد نهاية عيد الأضحى.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

مع آخر أيام عيد الأضحى المبارك، يبحث المواطنون عن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025 ، و موعد أقرب إجازة مقبلة .
وكانت إجازة عيد الأضحى أطول إجازة رسمية حصل عليها الموظفون بالقطاعين الحكومي و الخاص خلال عام ٢٠٢٥ حيث امتدّت ل ٥ أيام متتالية.
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الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية
عام 2025
-26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.
-30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.
-23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.
-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.
-6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.
انتهاء إجازة عيد الأضحى
تنتهي اليوم الأثنين إجازة عيد الأضحى رسمياً ، وذلك بعدما أصدر رئيس الوزراء و وزير العمل قرارا بالاجازة لمدة 5 ايام من يوم ٥ يونيو وحتى يوم ٩ يونيو .
عودة الموظفين للعمل بعد العيد
وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 ، سيكون غداً يوم الثلاثاء الموافق ١٠ يونيو.
أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى
وبعد انتهاء إجازة عيد الاضحى ، تحل علينا أول إجازة رسمية مقبلة خلال شهر يونيو الجاري وذلك يوم ٢٦ يونيو وهي إجازة رأس السنة الهجرية .