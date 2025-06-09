خامس يوم العيد.. هل الثلاثاء إجازة رسمية؟

يحل اليوم الإثنين 9 يونيو نهاية إجازة عيد الأضحى 2025 وذلك رسمياً وفقاً لقرار مجلس الوزراء، لكن يتساءل الكثير عن حقيقة مد إجازة العيد وهل غدا الثلاثاء إجازة أم بداية عودة العمل بشكل طبيعي؟ .

موعد عودة الموظفين للعمل

وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 ، سيكون غدا يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو.

اجازة عيد الاضحى

متى تنتهي إجازة عيد الأضحى؟

وتنتهي إجازة عيد الاضحى 2025 يوم الاثنين 9 يونيو، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا رسمي بعدد أيام اجازة العيد الكبير هذا العام حيث بدأت من يوم وقفة عرفات 5 يونيو وحتى الاثنين 9 يونيو .



هل الثلاثاء إجازة رسمية؟

رئيس الوزراء ووزير العمل أعلنا إجازة العيد تبدأ من يوم الخميس ٥ يونيو وقفة عرفات وحتى الاثنين ٩ يونيو، على أن يعود الموظفين والقطاع الخاص للعمل يوم الثلاثاء القادم ١٠ يونيو .

اجازة عيد الأضحى

موعد عمل البنوك

البنك المركزي المصري أعلن في بيان رسمي، أن إجازة البنوك العاملة في الدولة سواء كانت حكومية أو خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2025، ستبدأ من الخميس الموافق 5 يونيو 2025 لتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو الجاري، متابعًا أنه من المقرّر أن تستأنف البنوك عملها على نحوٍ طبيعي ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 من الشهر ذاته في جميع الفروع على مستوى أنحاء الجمهورية.