خامس يوم العيد.. هل الثلاثاء إجازة رسمية؟

يحل اليوم الإثنين 9 يونيو نهاية إجازة عيد الأضحى 2025 وذلك رسمياً وفقاً لقرار مجلس الوزراء، لكن يتساءل الكثير عن حقيقة مد إجازة العيد وهل غدا الثلاثاء إجازة أم بداية عودة العمل بشكل طبيعي؟ .
موعد عودة الموظفين للعمل
وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 ، سيكون غدا يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو.
متى تنتهي إجازة عيد الأضحى؟
وتنتهي إجازة عيد الاضحى 2025 يوم الاثنين 9 يونيو، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا رسمي بعدد أيام اجازة العيد الكبير هذا العام حيث بدأت من يوم وقفة عرفات 5 يونيو وحتى الاثنين 9 يونيو .
هل الثلاثاء إجازة رسمية؟
رئيس الوزراء ووزير العمل أعلنا إجازة العيد تبدأ من يوم الخميس ٥ يونيو وقفة عرفات وحتى الاثنين ٩ يونيو، على أن يعود الموظفين والقطاع الخاص للعمل يوم الثلاثاء القادم ١٠ يونيو .
موعد عمل البنوك
البنك المركزي المصري أعلن في بيان رسمي، أن إجازة البنوك العاملة في الدولة سواء كانت حكومية أو خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2025، ستبدأ من الخميس الموافق 5 يونيو 2025 لتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو الجاري، متابعًا أنه من المقرّر أن تستأنف البنوك عملها على نحوٍ طبيعي ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 من الشهر ذاته في جميع الفروع على مستوى أنحاء الجمهورية.