الإفتاء تحدد 5 أعمال ثوابها عظيم رابع أيام عيد الأضحى أهمها صلة الرحم

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية بينت أحكام للتقرب إلى الله فى العيد منها زيارة الناس والأقارب وصلة الأرحام، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام عيد الفطر والأضحى المبارك يذهب لزيارة الأقارب.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أقاربه في العيد لأنها أيام فرح وسرور وتقرب إلى الله، لذا هو من حثنا على صلة الرحم، موضحا أن زيارة الأقارب هو اقتداء بسيدنا النبي، ومن لم يذهب لزيارة الأقارب يبتعد عن سيدنا النبي.

أفضل أعمال التقرب إلى الله في عيد الأضحى

ولفت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى أن سيدنا النبي قال "الرحم معلقة بعرش الرحمن تقول من وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله"، فصلة الأرحام يأتى بعدها الوصل من الله سبحانه وتعالى، فيصله فى المال والبركة والرزق والتجارة والزوجة الأبناء والصحة والتوفيق فى كل شيء.

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية بينت أحكام للتقرب إلى الله فى العيد منها زيارة الناس والأقارب وصلة الأرحام، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام عيد الفطر والأضحى المبارك يذهب لزيارة الأقارب.

أعمال التقرب إلى الله في عيد الأضحى

من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه رابع أيام العيد هو ما يأتي

كثرة التهليل والتكبير

والتهليل والتكبير من أفضل الأعمال التي يستحب على المسلم الإكثار منها في 10 الأوائل من ذي الحجة، وقد أخبرنا الرسول عن فضها في الحديث الشريف الذي رواه روي ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

كثرة الدعاء لصالح البلاد والعباد

ويستحب الدعاء بكل ما فيه خير للعبد ولغيره، وأن يدعو الإنسان بما يصلح من شأنه وحاله، وأن يكثر من الدعاء في هذه الأيام المباركة.

ويعد الدعاء من أكثر العبادات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه وذلك امتثالا لأمر الله تعلى في قوله "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"، فالدعاء عبادة مطلوبة ولعى كل مسلم أن يستغل هذه الأيام المباركة بالدعاء.

طلب المغفرة من الله في هذه الأيام المباركات.

والاستغفار له فوائد عظيمة ومنه أنه سبب في مغفرة الذنوب كما أنه أنه سبب لتفريج الهموم، وجلب الأرزاق وتكفير السيئات، كما كما قال تعالى "وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً" النساء:110

التطيب والتجمل بأفضل الثياب

ومن أفضل الأعمال في عيد الأضحى هو إظهار الفرح وارتداء أفضل الثياب في هذه الأيام العظيمة.