الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد عودة الموظفين للعمل بعد عيد الأضحى

تنتهي اليوم إجازة عيد الأضحى 2025 رسمياً وففاً لما أعلنه مجلس الوزراء قبل أيام، ويترقب الموظفون و العاملون بالقطاع الإداري للدولة و كذلك العاملون بالقطاع الخاص ، موعد العودة للعمل مجددا بعد عيد الأضحى خلال هذا الأسبوع.

لكن يتساءل البعض هل سيعود الموظفون للعمل غدا الثلاثاء ١٠ يونيو أم الأربعاء ١١ يونيو ؟

اجازة عيد الاضحى

نهاية إجازة العيد الكبير

تنتهي إجازة العيد الكبير رسمياً اليوم الأثنين ، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، قرار رسمي بإجازة عيد الاضحى وعدد أيامها الذي وافق ٥ أيام فقط، من يوم الخميس يوم وقفة عرفات ٥ يونيو إلى الاثنين ٩ يونيو .

موعد عودة الموظفين للعمل

وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 ، سيكون غدا يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو.

هل الثلاثاء اجازة رسمية ؟

ويعتقد البعض ان غدا الثلاثاء اجازة رسمية ضمن اجازة عيد الاضحى ، لكن وفقا للقرار الحكومي لا يدخل يوم الثلاثاء ضمن الاجازة ، ومن المقرر عودة القطاعين الحكومي و الخاص للعمل صباح غدا الثلاثاء .

هل تمتد إجازة عيد الأضحى ليوم الثلاثاء؟

رئيس الوزراء ووزير العمل أعلنا إجازة العيد تبدأ من يوم الخميس ٥ يونيو وقفة عرفات وحتى الاثنين ٩ يونيو، على أن يعود الموظفين والقطاع الخاص للعمل يوم الثلاثاء القادم ١٠ يونيو .

اجازة عيد الاضحى للقطاع الحكومي والخاص

وأصدرت وزارة العمل، كتابا دوريا، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الاضحى المبارك،وعليه يلتزم رؤساءالإدارات المركزية

بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا"الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

جاء ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1803) لسنة 2025 بشأن إعتبار الفترة من 5 يونيو 2025، وحتى 9 يونيو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر،للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية،والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيدالأضحى المبارك.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.