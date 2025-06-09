قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد عودة الموظفين للعمل بعد عيد الأضحى

موعد عودة الموظفين للعمل بعد عيد الأضحى
موعد عودة الموظفين للعمل بعد عيد الأضحى
رشا عوني

تنتهي اليوم إجازة عيد الأضحى 2025 رسمياً وففاً لما أعلنه مجلس الوزراء قبل أيام، ويترقب الموظفون و العاملون بالقطاع الإداري للدولة و كذلك العاملون بالقطاع الخاص ، موعد العودة للعمل مجددا بعد عيد الأضحى خلال هذا الأسبوع. 

لكن يتساءل البعض هل سيعود الموظفون للعمل غدا الثلاثاء ١٠ يونيو أم الأربعاء ١١ يونيو ؟ 

اجازة عيد الاضحى 

نهاية إجازة العيد الكبير 

تنتهي إجازة العيد الكبير رسمياً اليوم الأثنين ، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، قرار رسمي بإجازة عيد الاضحى وعدد أيامها الذي وافق ٥ أيام فقط، من يوم الخميس يوم وقفة عرفات ٥ يونيو إلى الاثنين ٩ يونيو . 

موعد عودة الموظفين للعمل 

وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 ، سيكون غدا يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو.

هل الثلاثاء اجازة رسمية ؟ 

ويعتقد البعض ان غدا الثلاثاء اجازة رسمية ضمن اجازة عيد الاضحى ، لكن وفقا للقرار الحكومي لا يدخل يوم الثلاثاء ضمن الاجازة ، ومن المقرر عودة القطاعين الحكومي و الخاص للعمل صباح غدا الثلاثاء . 

هل تمتد إجازة عيد الأضحى ليوم الثلاثاء؟ 

رئيس الوزراء ووزير العمل أعلنا إجازة العيد تبدأ من يوم الخميس ٥ يونيو وقفة عرفات وحتى الاثنين ٩ يونيو، على أن يعود الموظفين والقطاع الخاص للعمل يوم الثلاثاء القادم ١٠ يونيو . 

اجازة عيد الاضحى للقطاع الحكومي والخاص 

وأصدرت وزارة العمل، كتابا دوريا، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الاضحى المبارك،وعليه يلتزم رؤساءالإدارات المركزية

بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا"الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

جاء ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1803) لسنة 2025 بشأن إعتبار الفترة من 5 يونيو 2025، وحتى 9 يونيو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر،للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية،والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيدالأضحى المبارك.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

إجازة عيد الأضحى 2025 نهاية اجازة العيد الكبير موعد عودة الموظفين للعمل موعد عمل البنوك اجازت 2025 الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

زيزو

إهداء متعمد.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن انتقال زيزو لـ الأهلي

ترشيحاتنا

طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

مؤتمر فيينا.. الهوبي: الرقمنة أصبحت عنصرا محوريا في تحسين كفاءة نظم سلامة الغذاء

مشغولات ذهبية

ما بين صعود وهبوط.. إلى أين وصلت أسعار الذهب الآن؟

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد