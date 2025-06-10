أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 10 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الثلاثاء 10-6-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم

سجّل الدينار الكويتي للشراء 160.9027 جنيه و162.0431 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 13.1651 جنيه و13.2382 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 13.4778 جنيه و13.5183 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 130.0764 جنيه و131.6976 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 127.427 جنيه و128.9644 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.5761 جنيه و13.639 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 69.3735 جنيه و70.1271 جنيه للبيع.