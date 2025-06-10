شوبير: زيزو مفاجأة مباراة باتشوكا وديانج "قاطرة بشرية"

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالنهج الجريء الذي اتبعه المدير الفني الجديد للأهلي، البرتغالي خوسيه ريبيرو، خلال مواجهة باتشوكا المكسيكي الودية ضمن استعدادات الفريق لكأس العالم للأندية 2025.

وأكد شوبير، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن ريبيرو "قلبه جامد" لمنحه الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للاختبار، وهو ما يعكس رغبته في تكوين رؤية شاملة عن جميع عناصر الفريق.



وكشف شوبير عن "مفاجأة" اللقاء، وهي مشاركة النجم الجديد أحمد سيد "زيزو"، الذي وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة طيران مرهقة استمرت 14 ساعة. وأشار شوبير إلى أن زيزو ظهر في حالة بدنية ومعنوية جيدة رغم ابتعاده عن المباريات في الفترة الأخيرة، مما يبشر بمستقبل واعد للاعب مع القلعة الحمراء.



كما سلط شوبير الضوء على عودة المالي أليو ديانج للمشاركة بقميص الأهلي بعد غياب دام قرابة عام كامل، واصفًا إياه بـ"القاطرة البشرية". وأكد أن وجود ديانج يمثل إضافة كبيرة لقوة وسط الملعب، خاصة في ظل حاجة الفريق للاستقرار في هذا المركز مع بدء مرحلة الإعداد الجادة للمونديال.



أوضح شوبير أن الأهلي لم يتعرض لتهديدات حقيقية من جانب باتشوكا، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الفريق على التنظيم الدفاعي حتى مع وجود بعض الغيابات. واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن "الشكل العام للفريق مبشر، والمباراة خرجنا منها بمكاسب فنية ومعنوية كثيرة".