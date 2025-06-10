غيابات الأهلي والتشكيل المتوقع أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

يستعد النادي الأهلي المصري لخوض أولى مبارياته في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمواجهة قوية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي. تأتي هذه المباراة بعد خوض الأهلي لمواجهة ودية تحضيرية أمام باتشوكا المكسيكي.

خاض الأهلي، مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي على ملعب "تشيس" بمدينة ميامي الأمريكية، في إطار استعداداته لكأس العالم للأندية.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يحسم باتشوكا اللقاء لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة (5-3).

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة). ستقام المباراة على ملعب "هارد روك" الذي يتسع لأكثر من 64 ألف متفرج.

غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي

يغيب عن الأهلي في تحضيراته للمونديال ولقاء إنتر ميامي بعض العناصر الهامة لأسباب مختلفة. أبرز هذه الغيابات هو المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي التحق بمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنتر ميامي

أجرى المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو عددًا من التغييرات في التشكيل خلال الودية أمام باتشوكا لمنح الفرصة لأكثر من لاعب. من المتوقع أن يعتمد ريبيرو على نفس التشكيل الذي بدأ به ودية باتشوكا في مواجهة إنتر ميامي، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – مصطفى العش – كريم الدبيس

محمد هاني – أشرف داري – مصطفى العش – كريم الدبيس خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – أشرف بن شرقي

مروان عطية – إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – أشرف بن شرقي خط الهجوم: طاهر محمد – جراديشار

مجموعة الأهلي في مونديال الأندية

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية الأهلي في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه كلاً من:

إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية)

(الولايات المتحدة الأمريكية) بورتو (البرتغال)

(البرتغال) بالميراس (البرازيل)

يسعى الأهلي لتحقيق انطلاقة قوية في هذه البطولة العالمية، التي تقام بنظامها الجديد لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.