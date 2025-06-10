ياسين مرعي على رادار الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك عن اهتمام مسؤولي النادي الأبيض بالحصول على خدمات ياسين مرعي مدافع فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الأبيض الموسم المقبل.

وأكد مصدر بالزمالك أن لجنة التخطيط ستحدد مع المدير الرياضي الجديد إمكانية التعاقد مع اللاعب من عدمه في الفترة المقبلة في ضوء الطلبات المادية التي سيحددها فاركو لبيع اللاعب.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، بجانب تحديد ملف اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية.