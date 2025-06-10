بـ 30.5 مليون يورو.. بوروسيا دورتموند يتعاقد مع شقيق بيلينجهام

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم، عن تعاقده رسميًا مع اللاعب الإنجليزي الشاب جوبي بيلينجهام قادمًا من نادي سندرلاند الإنجليزي، في صفقة من المتوقع أن تكون قياسية بالنسبة لسندرلاند.

تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بوروسيا دورتموند وسندرلاند لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.

ووقع بيلينجهام عقدًا مع النادي الألماني يمتد لخمس سنوات، أي حتى عام 2030، وتشير التقارير الصحفية إلى أن قيمة الصفقة بلغت 30.5 مليون يورو، وهو مبلغ يعتبر قياسيًا لنادي سندرلاند.

نجح جوبي بيلينجهام في مرافقة فريقه السابق سندرلاند للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل 2025/2026 من دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب).

ويعتبر جوبي الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد الحالي، جود بيلينجهام، الذي سبق له اللعب في صفوف بوروسيا دورتموند قبل انتقاله إلى النادي الإسباني قبل عامين.

وعبر جوبي بيلينجهام عن سعادته بالانضمام إلى بوروسيا دورتموند، قائلاً: "أنا سعيد للغاية بكوني لاعبًا في بوروسيا دورتموند وأن أنافس على الألقاب مع ذلك النادي العظيم. أريد المساهمة في تحقيق النجاح مع تلك الجماهير الرائعة هنا، سأعمل على تطوير نفسي وفريقي يوميًا لتحقيق ذلك، وأنا سعيد جدًا بارتداء القميص الأسود والأصفر في كأس العالم للأندية."

من المقرر أن يسافر جوبي بيلينجهام رفقة بوروسيا دورتموند إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستنطلق الأسبوع المقبل.