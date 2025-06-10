حاسوب "أوبتا" العملاق يتوقع الفائز بكأس العالم للأندية 2025.. وموقف الأهلي

كشف الحاسوب العملاق التابع لشبكة "أوبتا" العالمية عن توقعاته للفائز بلقب النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستنطلق الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو الجاري، وتشهد هذه النسخة مشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك ممثل مصر، النادي الأهلي.

مجموعة الأهلي ومباراة الافتتاح:

يقع النادي الأهلي في مجموعة قوية تضم كلًا من إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وسيخوض الأهلي مباراته الافتتاحية في البطولة فجر الأحد المقبل، 15 يونيو الجاري، ضد إنتر ميامي، الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. توقعات الحاسوب العملاق للفائز باللقب: وفقًا لتوقعات حاسوب "أوبتا" العملاق، يُعد باريس سان جيرمان المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، بنسبة تبلغ 18.5%.

يأتي خلفه مباشرة مانشستر سيتي بنسبة 17.8%، بفارق ضئيل. وقد حقق باريس سان جيرمان موسمًا استثنائيًا تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، متوجًا بثلاثية الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا. تأتي قائمة المرشحين العشرة الأوائل كما يلي: باريس سان جيرمان: 18.5% مانشستر سيتي: 17.8% بايرن ميونخ: 12.8% إنتر ميلان: 12.3% ريال مدريد: 9.8% تشيلسي: 8.4% بوروسيا دورتموند: 5.4% أتلتيكو مدريد: 5.1% يوفنتوس: 3.6% بنفيكا: 3.3% موقف النادي الأهلي في التوقعات: يحتل النادي الأهلي المركز السابع عشر في قائمة توقعات حاسوب "أوبتا" العملاق.

بلغت نسبة توقعات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 من البطولة 41.1%، بينما تقل النسبة بشكل ملحوظ في الأدوار المتقدمة: نسبة التأهل إلى ربع النهائي: 10.1% نسبة التأهل إلى نصف النهائي: 2.6% نسبة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية: 0.7% نسبة الفوز بالبطولة: 0.2% يتساوى الأهلي في نسبة الفوز بالبطولة (0.2%) مع صاحب الأرض، إنتر ميامي، الذي يحتل المركز السادس عشر.

يتواجد فريق عربي آخر في مركز متقدم نسبيًا مقارنةً بالأهلي، وهو الهلال السعودي، الذي يحتل المركز الخامس عشر في التوقعات بنسبة فوز باللقب تبلغ 0.3%.