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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يوفنتوس: تودور مستمر في تدريب الفريق.. وتمديد إعارة موانيي

إيجور تودور
إيجور تودور
محمد السعيد

أعلن داميان كومولي المدير العام الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي، استمرار إيجور تودور في تدريب الفريق، الموسم المقبل.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم : “إيجور تودور سيكون مدربنا لموسم 2025/2026، نعمل معًا، وأود أن أؤكد أنه سيكون مدربنا الموسم المقبل”.

وأضاف: “أتذكر أنني التقيت بتودور في الدوري الفرنسي، أتذكر القوة البدنية والتزام فريقه، لقد كان الأمر مثيرًا للإعجاب حقًا”.

وتابع: “ توصلنا إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان لتمديد إعارة كولو مواني للمشاركة في كأس العالم للأندية، وهو يرغب بالبقاء معنا الموسم المقبل أيضًا”.

ويوجد يوفنتوس في مجموعة قوية بكأس العالم للأندية، تضم أندية مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

 مجموعات كأس العالم للأندية 2025


المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، (المنافس الرابع لم يتحدد بعد استبعاد ليون).

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

يوفنتوس تودور داميان كومولي مواني باريس سان جيرمان

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