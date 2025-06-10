قرار مفاجئ من ريبيرو للاعبي الاهلي

قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومنح ريبيرو لاعبي الأهلي من التدريبات اليوم لتجنب الإجهاد الذي قد يتعرض له الفريق، بعدما خاض الأهلي عدد من التدريبات الجماعية منذ الوصول إلى ميامي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو الجاري، وتشهد هذه النسخة مشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك ممثل مصر، النادي الأهلي.

مجموعة الأهلي ومباراة الافتتاح:

يقع النادي الأهلي في مجموعة قوية تضم كلًا من إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.



وسيخوض الأهلي مباراته الافتتاحية في البطولة فجر الأحد المقبل، 15 يونيو الجاري، ضد إنتر ميامي، الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. توقعات الحاسوب العملاق للفائز باللقب: وفقًا لتوقعات حاسوب "أوبتا" العملاق، يُعد باريس سان جيرمان المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، بنسبة تبلغ 18.5%.