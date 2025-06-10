إعلامي : وسام أبو علي افضل من جراديشار .. وأرشح عمرو ناصر للزمالك

يري الإعلامي محمد فاروق نجم الاهلي الأسبق أن المارد الأحمر سيتأثر كتيرا في حالة رحيل الفلسطيني وسام ابو علي مهاجم الفريق

وقال محمد فاروق خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه "مان تو مان" عبر صفحته الرسمية:"الاهلي وجد وسام ابو علي بالصدفة بعد سنوات كتيرة من البحث عن مهاجم قوي ..وفي رأيي وسام ابو علي افضل من جراديشار دون ادني شك"



ويضيف محمد فاروق :" في حالة رحيل وسام ابو علي عن الاهلي سيتأثر الفريق كثيرا فهو المهاجم الافضل "



وأكمل محمد فاروق :" بيعجبني أداء ابراهيم عادل وشايف عمرو ناصر مهاجم فاركو من اقوي المهاجمين في الدوري وارشحه للانضمام للزمالك "