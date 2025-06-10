تعرف علي خريطة صفقات الزمالك في الانتقالات الصيفية

كشف مصدر بنادي الزمالك أن الأولوية في ملف الصفقات الجديدة من اللاعبين الأجانب ستكون في تدعيم خط الهجوم بصورة كبيرة.

وأوضح المصدر أن الزمالك يستهدف ضم مهاجم وجناح أيمن وجناح أيسر في فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن هناك أولويات لدى لجنة التخطيط ومدير التعاقدات فيما يخص ملف الصفقات التي يرغب النادي في حسمها قبل بداية الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، بجانب تحديد ملف اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية