رسميا.. مانشستر سيتي يضم حارس تشيلسي لمدة عام

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع ماركوس بيتينيلي حارس مرمى تشيلسي، في إطار تدعيم صفوفه قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

قال النادي الإنجليزي في بيان: “تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع حارس المرمى ماركوس بيتينيلي قادما من نادي تشيلسي”.



وأضاف البيان: “وافق اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا على عقد مدته عام واحد وسوف ينضم إلى فريق بيب جوارديولا في الوقت المناسب لكأس العالم للأندية القادمة”.

وبدأ حارس المرمى الإنجليزي مسيرته في فولهام قبل أن ينتقل إلى تشيلسي، وسيشكل الآن منافسة لإيدرسون وستيفان أورتيجا مورينو في مانشستر سيتي.

تعليق بيتينيلي

وقال بيتينيلي "إنه لشرف لي أن أوقع مع مانشستر سيتي"، لقد أعجبت من بعيد بما حققه هذا النادي منذ وصول بيب جوارديولا والآن أنا متحمس لأن أكون جزءًا من البناء على هذا النجاح".

وتابع: “لا أستطيع الانتظار للعمل مع جوارديولا وتشابي مانسيدور وحراس المرمى المتميزين الموجودين هنا بالفعل ورؤية أساليبهم عن قرب”.

وختم: “آمل أن أتمكن من المساهمة في التدريب، وفي غرفة الملابس، وعلى أرض الملعب بينما نتطلع إلى الفوز بمزيد من الألقاب خلال العام المقبل”.