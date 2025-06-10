خسائر عربية في ختام تصفيات كأس العالم.. البحرين والكويت يودعون الأحلام العالمية

في ختام الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ودع المنتخبان البحريني والكويتي المنافسات بعد خسارتين أمام الصين وكوريا الجنوبية على التوالي، في مشهد يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الكرة العربية في المنافسات القارية.

هدف قاتل ينهي أحلام البحرين

سقط المنتخب البحريني بهدف وحيد في شباكه أمام مضيفه الصيني على ملعب لونجشينج في تشونجكينج، بعد أن نجح اللاعب وانج في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. وعلى الرغم من الأداء المشرف للأحمر البحريني، إلا أن عدم القدرة على إيجاد الشباك الصينية كلف الفريق نقاط المباراة، ليختتم مشواره في التصفيات برصيد 7 نقاط فقط في المجموعة الثالثة.

اليابان تكتسح وإندونيسيا تحجز بطاقة الملحق

في نفس المجموعة، قدم المنتخب الياباني عروضًا مبهرة بفوزه الساحق (6-0) على إندونيسيا في سويتا، ليؤكد صدارته للمجموعة برصيد 23 نقطة ويتأهل مباشرة إلى المونديال. بينما حجز المنتخب الإندونيسي المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ليتأهل إلى الملحق الآسيوي، في حين ودعت الصين (10 نقاط) والبحرين التصفيات.

الكويت ينهزم أمام كوريا الجنوبية

على ملعب سيؤول العالمي، تلقى الأزرق الكويتي هزيمة ثقيلة (0-4) أمام كوريا الجنوبية، التي عززت صدارتها للمجموعة الثانية برصيد 22 نقطة. سجل أهداف المباراة جي جيوان (30)، وكانج إن لي (51)، وأوه هيون جيو (54)، ولي جاي سونج (72)، في مباراة كشفت الفارق الكبير بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، أنهى الكويت مشاركته في التصفيات بالمركز الأخير في مجموعته برصيد 5 نقاط فقط.