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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
حمزة شعيب

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بالنظام الموسع، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025. تشهد البطولة مشاركة 32 ناديًا من مختلف القارات، بوجود لافت للأندية العربية ممثلة في: الأهلي المصري، الهلال السعودي، الوداد المغربي، العين الإماراتي، والترجي التونسي.

و منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريبيرو اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الثلاثاء 10 يونيو 2025، ضمن خطة الاستعداد للبطولة.

نظام البطولة

تُقام البطولة لأول مرة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات، تضم كل منها 4 فرق. يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16، ثم تستمر الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية. تُعد هذه النسخة نقطة تحول في تاريخ البطولة، التي توسعت لتشمل قارات ودوريات كانت بعيدة سابقًا عن المشهد العالمي.

جدول مواجهات كأس العالم للأندية 2025  

مباريات دور المجموعات

السبت 14 يونيو

  • المجموعة الأولى: الأهلي × إنتر ميامي - ملعب هارد روك، ميامي، 20:00 بتوقيت أمريكا (3 فجر الأحد بتوقيت مصر).

الأحد 15 يونيو

  • المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ × أوكلاند سيتي 12:00
  • المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان × أتلتيكو مدريد 12:00
  • المجموعة الأولى: بالميراس × بورتو 18:00
  • المجموعة الثانية: بوتافوجو × سياتل ساوندرز 19:00

الاثنين 16 يونيو

  • المجموعة الرابعة: تشيلسي ضد لوس أنجلوس 15:00
  • المجموعة الثالثة: بوكا جونيورز × بنفيكا 18:00
  • المجموعة الرابعة: فلامينجو × الترجي التونسي 21:00

الثلاثاء 17 يونيو

  • المجموعة السادسة: فلومينينسي × بوروسيا دورتموند 12:00
  • المجموعة الخامسة: ريفر بليت × أوراوا ريد دايموندز 12:00
  • المجموعة السادسة: أولسان × ماميلودي صن داونز 18:00
  • المجموعة الخامسة: مونتيري × إنتر ميلان 18:00

الأربعاء 18 يونيو

  • المجموعة السابعة: مانشستر سيتي × الوداد المغربي 12:00
  • المجموعة الثامنة: ريال مدريد × الهلال السعودي 15:00
  • المجموعة الثامنة: باتشوكا × ريد بول سالزبورج 18:00
  • المجموعة السابعة: العين الإماراتي × يوفنتوس 21:00

الخميس 19 يونيو

  • المجموعة الأولى: بالميراس × الأهلي 12:00 بتوقيت أمريكا (7 مساء بتوقيت القاهرة).
  • المجموعة الأولى: إنتر ميامي × بورتو 15:00
  • المجموعة الثانية: سياتل ساوندرز × أتلتيكو مدريد 15:00
  • المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان × بوتافوجو 18:00

الجمعة 20 يونيو

  • المجموعة الثالثة: بنفيكا × أوكلاند سيتي 12:00
  • المجموعة الرابعة: فلامينجو × تشيلسي 14:00
  • المجموعة الرابعة: لوس أنجلوس ضد الترجي 17:00
  • المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ × بوكا جونيورز 21:00

السبت 21 يونيو

  • المجموعة السادسة: ماميلودي صن داونز × بوروسيا دورتموند 12:00
  • المجموعة الخامسة: إنتر ميلان × أوراوا ريد دايموندز 12:00
  • المجموعة السادسة: فلومينينسي × أولسان 18:00
  • المجموعة الخامسة: ريفر بليت × مونتيري 18:00

الأحد 22 يونيو

  • المجموعة السابعة: يوفنتوس × الوداد 12:00
  • المجموعة الثامنة: ريال مدريد × باتشوكا 15:00
  • المجموعة الثامنة: ريد بول سالزبورج × الهلال 18:00
  • المجموعة السابعة: مانشستر سيتي × العين 21:00

الاثنين 23 يونيو

  • المجموعة الثانية: سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان 12:00
  • المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو 12:00
  • المجموعة الأولى: إنتر ميامي ضد بالميراس 21:00
  • المجموعة الأولى: بورتو ضد الأهلي 21:00 بالتوقيت المحلي (4 فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة).

الثلاثاء 24 يونيو

  • المجموعة الثالثة: أوكلاند سيتي ضد بوكا جونيورز 14:00
  • المجموعة الثالثة: بنفيكا ضد بايرن ميونخ 15:00
  • المجموعة الرابعة: لوس أنجلوس ضد فلامنجو 21:00
  • المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي ضد تشيلسي 21:00

الأربعاء 25 يونيو

  • المجموعة السادسة: بوروسيا دورتموند ضد أولسان 15:00
  • المجموعة السادسة: ماميلودي صنداونز ضد فلومينينسي 15:00
  • المجموعة الخامسة: إنتر ميلان ضد ريفر بليت 18:00
  • المجموعة الخامسة: أوراوا ريدز ضد مونتيري 18:00

الخميس 26 يونيو

  • المجموعة السابعة: يوفنتوس ضد مانشستر سيتي 15:00
  • المجموعة السابعة: الوداد ضد العين 15:00
  • المجموعة الثامنة: الهلال ضد باتشوكا 20:00
  • المجموعة الثامنة: ريد بول سالزبورج ضد ريال مدريد 21:00

مباريات دور الـ16

السبت 28 يونيو

  • المباراة 49: متصدر المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية 12:00
  • المباراة 50: متصدر المجموعة الثالثة ضد وصيف المجموعة الرابعة 16:00

الأحد 29 يونيو

  • المباراة 51: متصدر المجموعة الثانية ضد وصيف المجموعة الأولى 12:00
  • المباراة 52: متصدر المجموعة الرابعة ضد وصيف المجموعة الثالثة 16:00

الاثنين 30 يونيو

  • المباراة 53: متصدر المجموعة الخامسة ضد وصيف المجموعة السادسة 15:00
  • المباراة 54: متصدر المجموعة السابعة ضد وصيف المجموعة الثامنة 21:00

الثلاثاء 1 يوليو

  • المباراة 55: متصدر المجموعة الثامنة ضد وصيف المجموعة السابعة 15:00
  • المباراة 56: متصدر المجموعة السادسة ضد وصيف المجموعة الخامسة 21:00

مباريات ربع النهائي

الجمعة 4 يوليو

  • المباراة 57: الفائز من المباراة 53 ضد الفائز من المباراة 54 الساعة 15:00
  • المباراة 58: الفائز من المباراة 49 ضد الفائز من المباراة 50 الساعة 21:00

السبت 5 يوليو

  • المباراة 59: الفائز من المباراة 51 ضد الفائز من المباراة 52 الساعة 12:00
  • المباراة 60: الفائز من المباراة 55 ضد الفائز من المباراة 56 الساعة 16:00

مباريات نصف النهائي

الثلاثاء 8 يوليو

  • المباراة 61: الفائز من المباراة 57 ضد الفائز من المباراة 58 الساعة 15:00

الأربعاء 9 يوليو

  • المباراة 62: الفائز من المباراة 59 ضد الفائز من المباراة 60 الساعة 15:00

نهائي كأس العالم للأندية

الأحد 13 يوليو

  • المباراة 63: الفائز من المباراة 61 ضد الفائز من المباراة 62 الساعة 15:00
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