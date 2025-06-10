لقطات من جلسة تصوير لويس سواريز استعدادا لكأس العالم للأندية

يواصل نادي إنتر ميامي الأمريكي تدريباته في غياب اللاعبين الدوليين وفي مقدمتهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، استعداداً لمواجهة الأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك الاعلامي أمير هشام لقطات من جلسة تصوير خاصة لـ لويس سواريز استعدادا لكأس العالم للأندية .

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي إنتر ميامي بمنصة "إكس" صورا لتدريبات الفريق بمشاركة الثنائي لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس تحت أنظار خافيير ماسكيرانو المدير الفني للفريق، بينما علقت، "بدأ العد التنازلي.. استعدوا للتحدي التالي".

ومن ناحية أخرى قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومنح ريبيرو لاعبي الأهلي راحة من التدريبات اليوم لتجنب الإجهاد الذي قد يتعرض له الفريق، بعدما خاض الأهلي عددا من التدريبات الجماعية منذ الوصول إلى ميامي.