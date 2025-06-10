بعثة حج الجمعيات الأهلية تتابع خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة وعودة بقية الحجيج إلى مصر

اكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية ، أن البعثة تجهز حاليا خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، لمن بدأ رحلتهم من مكة المكرمة، وتفويج بقية الحجيج إلى ارض الوطن لمن انتهي من اداء المناسك.

واشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية ، أن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية عاد اليوم الثلاثاء الي أرض الوطن ، بعد الانتهاء من مناسك الحج كاملة ، من مطار جدة الدولي ، و يبلغ عددهم نحو 459، من محافظات الإسكندرية والبحيرة والقليوبية والقاهرة، بينما يتم غدا تفويج 819 حاج من مكة المكرمة الي المدينة المنورة وهم من محافظات القاهرة والدقهلية والشرقية ، علي ان يتم سفرهم الي اراض الوطن من المدينة المنورة يوم 14 يونيو وسوف يكون هذا الفوج هو. اول افواج حجاج يغادر من المدينة المنورة الي ارض الوطن.

وأكد عبد الموجود أن جميع الحجاج بخير وقد أتموا مناسك الحج بسلام، في ظل تيسيرات شاملة قدمتها بعثة وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية، حيث تم تنفيذ خطة التحرك بين المشاعر المقدسة بانسيابية تامة ودون معوقات تُذكر.

وأشار إلى أن البعثة تواصل متابعة أوضاع الحجاج حتى عودتهم الكاملة إلى أرض الوطن، مشددًا على تواجد فرق العمل الميدانية بشكل دائم لتقديم كافة سبل الراحة للحجاج خلال فترة إقامتهم المتبقية في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

كما أكد عبد الموجود أن خطة العودة تتضمن تنسيقًا محكمًا مع شركات الطيران والمطارات لضمان عودة آمنة ومنظمة لجميع الحجاج، مشيرًا إلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات منذ لحظة السفر وحتى عودتهم سالمين.