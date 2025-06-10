ملامح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 تتضح.. صراع حاسم على بطاقات المونديال

مع اقتراب إسدال الستار اليوم، الثلاثاء، على الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، تتضح بشكل كبير ملامح المنتخبات التي ستخوض غمار الملحق الآسيوي سعيًا للحصول على بطاقة التأهل للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك.
نظام التصفيات الآسيوية: رحلة معقدة نحو المونديال
يشارك في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية 18 منتخبًا، موزعة على 3 مجموعات، تضم كل منها 6 فرق. يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.
أما المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة، فتنتقل إلى الدور الرابع، المعروف بالملحق الآسيوي. في هذا الدور، يتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، يتأهل متصدر كل مجموعة منهما مباشرة إلى كأس العالم.
ولم تنتهِ رحلة آسيا عند هذا الحد، فوصيفا المجموعتين في الدور الرابع يتنافسان في مباراة فاصلة لتحديد ممثل القارة في الملحق العالمي، الذي سيجمع منتخبات من قارات مختلفة على بطاقات التأهل الأخيرة للمونديال.
المنتخبات المتأهلة للملحق الآسيوي حتى الآن:
تأكد تأهل بعض المنتخبات إلى الملحق الآسيوي، بينما لا تزال هناك مقاعد قيد المنافسة الشرسة:
- المجموعة الأولى: تأهل منتخبا الإمارات وقطر إلى الملحق، بعد حصولهما على المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 15 و13 نقطة.
- المجموعة الثانية: حجز منتخب العراق مقعده في الملحق برصيد 12 نقطة. وما زال الصراع قائمًا بين منتخبي عمان وفلسطين على المقعد الثاني المؤهل للملحق من هذه المجموعة.
- المجموعة الثالثة: تأهل منتخب إندونيسيا إلى الملحق بعد أن ضمن المركز الرابع برصيد 12 نقطة. بينما تتنافس منتخبات السعودية (الثالث بـ13 نقطة) وأستراليا (الثاني بـ16 نقطة) على حسم التأهل المباشر أو التوجه إلى الملحق، اعتمادًا على نتائج الجولة الأخيرة.