ملامح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 تتضح.. صراع حاسم على بطاقات المونديال

مع اقتراب إسدال الستار اليوم، الثلاثاء، على الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، تتضح بشكل كبير ملامح المنتخبات التي ستخوض غمار الملحق الآسيوي سعيًا للحصول على بطاقة التأهل للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك.

نظام التصفيات الآسيوية: رحلة معقدة نحو المونديال

يشارك في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية 18 منتخبًا، موزعة على 3 مجموعات، تضم كل منها 6 فرق. يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

أما المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة، فتنتقل إلى الدور الرابع، المعروف بالملحق الآسيوي. في هذا الدور، يتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، يتأهل متصدر كل مجموعة منهما مباشرة إلى كأس العالم.

ولم تنتهِ رحلة آسيا عند هذا الحد، فوصيفا المجموعتين في الدور الرابع يتنافسان في مباراة فاصلة لتحديد ممثل القارة في الملحق العالمي، الذي سيجمع منتخبات من قارات مختلفة على بطاقات التأهل الأخيرة للمونديال.

المنتخبات المتأهلة للملحق الآسيوي حتى الآن :

تأكد تأهل بعض المنتخبات إلى الملحق الآسيوي، بينما لا تزال هناك مقاعد قيد المنافسة الشرسة: