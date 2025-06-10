عبد الله عبد السلام يعتذر عن الانضمام لمنتخب الطائرة قبل المشاركة في بطولة العالم بـ الفلبين

اعتذر عبد الله عبد السلام، لاعب نادي الأهلي، للكرة الطائرة عن الانضمام إلى صفوف منتخب مصر لظروف شخصية .



وقدم لاعب الاهلي عبد الله عبد السلام اعتذاره للجهاز الفنى لمنتخب عن تمثيل مصر خلال المرحلة المقبلة بعد استدعاءئه رسميًا من المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا للإنتظام في المعسكر المغلق الحالي ضمن استعدادات المنتخب للمشاركات الدولية المقبلة.



كما تواصل المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مع عبد الله عبد السلام، داعمًا له ومحفزًا إياه ولكن اللاعب تمسك بالاعتذار لظروف شخصية .

يُذكر أن منتخب مصر سيخوض غدًا مباراته الودية الثانية أمام منتخب البحرين، عقب تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط واحد.

ويستعد المنتخب الوطني الأول للرجال للمشاركة في بطولة العالم ، التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس.

وكان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر قد نجح في التعاقد مع الخبير الإيطالي ماركو بونيتا

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للرجال كلًا من::

ماركو بونيتا (مديرًا فنيًا)

محمود حسونة (مدربًا عامًا)

محمد قاسم (مدربًا)

أحمد مصطفى (محللًا تقنيًا)

سيموني آدي (مخططًا للأحمال)

أحمد سعودي (طبيبًا)

إيهاب طنطاوي (أخصائي علاج طبيعي)

سامح ظلام (أخصائي تأهيل وإصابات ملاعب)

أسامة طعيمة (أخصائي تأهيل رياضي)

حسام الجندي (مدلكًا)

محمد رمضان (مديرًا إداريًا)