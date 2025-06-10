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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوردي ألبا: أتطلع لترك بصمة مع إنتر ميامي في أول ظهور عالمي.. ومواجهة الأهلي بداية قوية

جوردي ألبا
جوردي ألبا
إسلام مقلد

أكد جوردي ألبا، الظهير الأيسر لفريق إنتر ميامي الأمريكي، أن كل مباراة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 ستكون تحديًا خاصًا، مشيرًا إلى أن فريقه يخوض هذه التجربة بطموحات كبيرة، وحماس لا يقل عن أي نادٍ آخر في العالم، رغم أنه يخوض غمار البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وفي حوار أجراه مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قال ألبا: "أنا في السادسة والثلاثين من عمري، لكن الحماس بداخلي لا يزال كما هو. خضت بطولات كبرى مع برشلونة، وكنت محاطًا بأفضل اللاعبين في العالم، وأعلم تمامًا مدى صعوبة التنافس على هذا المستوى. اليوم أنا في إنتر ميامي، لكن الشغف والحب للعبة لم يتغيرا، وسنقاتل لنكون منافسين حقيقيين".

وأضاف: "هدفنا هو أن نُظهر شخصية الفريق، وأن نستمتع بهذه الرحلة الاستثنائية، فمعظم لاعبينا لم يسبق لهم المشاركة في بطولة بحجم كأس العالم للأندية، وهذه فرصة نادرة لنا كلاعبين، وللنادي، ولجماهيرنا".

وتحدث ألبا عن المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي المصري في افتتاح دور المجموعات، واصفًا إياها بأنها "مباراة صعبة"، مضيفًا: "نحظى بميزة اللعب على أرضنا، ونتمنى أن يكون جمهورنا خلفنا في هذه الانطلاقة، لأن دعمهم سيكون مهمًا أمام منافس قوي يملك خبرات كبيرة في البطولة".

وحول علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال ألبا: "تشرفت باللعب بجواره لسنوات طويلة في برشلونة، ثم التقينا مجددًا هنا في إنتر ميامي بعد فراق قصير. بيني وبينه تفاهم فريد؛ مجرد نظرة كافية لنفهم ما يريده كل واحد منا من الآخر. كنا محظوظين بتسجيل العديد من الأهداف سويًا، وتبادل التمريرات الحاسمة، ولطالما شعرت أن وجوده في الفريق يجعلني لاعبًا أفضل".

وتابع حديثه عن ميسي قائلاً: "هو الأفضل في التاريخ، وهذا ليس رأيي فقط، بل رأي كل من لعب معه. تأثيره في أي فريق ينضم إليه فوري، وهذا ما فعله هنا. أتمنى أن نواصل اللعب معًا لسنوات أخرى".

وأعرب ألبا عن سعادته بأن تستضيف الولايات المتحدة هذه النسخة التاريخية من البطولة، قائلاً: "إنه حدث كبير للكرة الأمريكية والمشجعين هنا. إنها بطولة تختلف عن أي بطولة أخرى، بنظامها الفريد وتعدد الفرق المشاركة، مما يمنحها طابعًا عالميًا خاصًا. أنا متحمس لانطلاقتها، وأتطلع لرؤية كل الفرق على أرض الملعب".

واختتم قائلاً: "كأس العالم للأندية فرصة لإثبات الذات على المسرح العالمي، ونحن مستعدون للقتال وكتابة تاريخ جديد لإنتر ميامي".

جوردي ألبا إنتر ميامي الأمريكي إنتر ميامي

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