حلم المونديال يتبخر.. وسام أبو علي يشارك في تعادل فلسطين مع عمان

تبخرت حظوظ منتخب فلسطين في التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد التعادل مع عمان بهدف لمثله، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث.

وشهد اللقاء، مشاركة وسام أبو علي أساسيًا مهاجم النادي الأهلي في تشكيل منتخب فلسطين ضد عمان.

جاء هدف منتخب فلسطين من ضربة ركنية في الدقيقة 47، نٌفذت داخل منطقة الجزاء ليقابلها عدي خروب برأسية متقنة سكنت شباك المنتخب العماني.

وأدرك عصام الصبحي التعادل لصالح عمان في الدقيقة 90+7 من ركلة جزاء.

الفدائي كان بحاجة إلى الفوز للتأهل إلى ملحق آسيا المؤهل لكأس العالم 2026، لكن التعادل منح منتخب عمان بطاقة خوض الملحق الآسيوي

بدأ منتخب فلسطين اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

الدفاع: مصعب البطاط - أحمد طه - ميلاد تيرمانيني - عدي خروب.

الوسط: تامر صيام - آدم كايد - عطاء جابر - عميد محاجنة.

الهجوم: وسام أبو علي - عدي الدباع.

وتأهل كل من كوريا الجنوبية والأردن مباشرة إلى كأس العالم 2026 بعدما احتلالهما المركزين الأول والثاني على الترتيب في المجموعة الثانية، بينما يخوض العراق وعمان الملحق الآسيوي للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.