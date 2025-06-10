العين الإماراتي يعلن قائمة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة رامي ربيعة

أعلن الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، عن القائمة الرسمية التي ستخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

تستعد "الزعيم" للمشاركة في هذه النسخة التاريخية الموسعة للبطولة، والتي ستنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 15 يونيو الجاري بمشاركة 32 فريقًا.

العين في مجموعة نارية ومواجهة افتتاحية أمام يوفنتوس

يستهل العين مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة قوية أمام عملاق إيطاليا، يوفنتوس، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

هذه المجموعة تُعد واحدة من أصعب المجموعات في البطولة، حيث تضم إلى جانب العين ويوفنتوس كلاً من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي.

رامي ربيعة يمثل العين في المونديال

شهدت قائمة العين المستدعاة للبطولة تواجد المدافع المصري رامي ربيعة، الذي انضم حديثًا لصفوف الفريق الإماراتي بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي المصري بنهاية الموسم الماضي.

وقد عبّر ربيعة عن سعادته بالتواجد مع العين في هذا المحفل العالمي، موجهًا رسالة خاصة لجمهور الفريق.

قائمة العين الكاملة لكأس العالم للأندية 2025:

تضم القائمة مزيجًا من الخبرة والشباب، حيث يعتمد إيفيتش على تشكيلة قوية لخوض غمار المنافسة: