مهمة شبه مستحيلة.. التعادل يحسم الشوط الاول من مباراة السعودية وأستراليا

حسم التعادل 1-1 الشوط الأول من مباراة السعودية وأستراليا المقامة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

افتتح عبد الرحمن العبود التسجيل لمنتخب السعودية في الدقيقة 19 من زمن المباراة.

وأدرك كونور ميتكالف التعادل للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 42، لتصبح فرصة السعودية في التأهل المباشر لكأس العالم شبه مستحيلة.

بدأ منتخب السعودية اللقاء بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: علي مجرشي - عبد الإله العمري - حسن كادش - نواف بوشل.

الوسط: محمد كنو - زياد الجهني - مصعب الجوير.

الهجوم: سالم الدوسري - عبد الرحمن العبود - فراس البريكان.

ويحتاج منتخب السعودية للفوز على أستراليا بفارق 5 أهداف في مباراة اليوم للتأهل مباشرة إلى مونديال 2026، بينما الفوز بفارق أقل من ذلك ينقله لخوض الملحق الآسيوي.

وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من تسع مباريات، مقابل 16 نقطة لأستراليا، و13 للسعودية، و12 لإندونيسيا و6 لكل من البحرين والصين.