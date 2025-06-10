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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثالث الصفقات.. مانشستر سيتي يعلن ضم ريان شرقي

ريان شرقي
ريان شرقي
محمد السعيد

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع ريان شرقي قادمًا من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي.

ويعد ريان شرقي ثالث صفقات مانشستر سيتي الصيفية، بعد ريان آيت نوري والحارس ماركوس بيتينيلي.

بيان مانشستر سيتي

وقال النادي الإنجليزي في بيان: “وقع الجناح صاحب الـ 21 عامًا عقدًا لمدة خمس سنوات، ما يبقيه في الاتحاد حتى صيف 2030”.

وأضاف: “يتمتع شرقي، خريج أكاديمية ليون، بخبرة واسعة على الرغم من صغر سنه، حيث لعب 185 مباراة مع نادي طفولته”.

وتابع: “اكتسب شهرة واسعة كواحد من أكثر المواهب الشابة إبداعًا وإثارة في كرة القدم الأوروبية، حيث ظهر مع الفريق الأول وهو يبلغ 16 عامًا في أكتوبر 2019، وسرعان ما ترك بصمته، ليصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ ليون بهدفه في يناير 2020، وفي وقت لاحق من ذلك الموسم، أصبح أصغر لاعب يشارك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عندما دخل بديلًا خلال مباراة ليون ضد بايرن ميونيخ".

وتابع: “أصبح الجناح لاعبًا أساسيًا مع الفريق الفرنسي في موسم 2022/2023، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أبرز لاعبي الدوري الفرنسي”.

وأظهر شرقي موهبته الرائعة في مارس عندما ساعد منتخب فرنسا تحت الـ 21 عامًا على هزيمة منتخب إنجلترا، الذي يضم كلاً من ريكو لويس وجيمس مكاتي، بنتيجة 5-3 في مباراة ودية، حيث اختتم لاعب خط الوسط أداءً ساحرًا بتمريرتين حاسمتين وهدف فرنسا الأخير.

في الشهر التالي، قدم أيضًا عرضين رائعين في ربع نهائي الدوري الأوروبي المثير بين ليون ومانشستر يونايتد، مسجلاً هدفين في مباراتي الذهاب والإياب قبل أن يخرج الفريق الفرنسي بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين.

ومؤخرًا، تجلت جودة شرقي وإمكاناته الهائلة على الساحة الدولية، إذ استدعي من مقاعد البدلاء في أول ظهور له مع فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي ضد إسبانيا، وساهم في عودة قوية في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد تأخره بنتيجة 5-1، مسجلاً هدفًا أيضًا، قبل أن تهزم فرنسا في النهاية بنتيجة 5-4.

تبع ذلك ظهوره الأول الرائع مع المنتخب الفرنسي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأحد، حيث ساعد شرقي فرنسا على هزيمة ألمانيا بنتيجة 2-0.

يلعب شرقي كجناح أو لاعب وسط مهاجم، قادر على مراوغة الخصم ويتميز بمهارة التمريرات الحاسمة بقدر ما يتميز بها في هز الشباك.

سيكون الفرنسي متاحًا للمشاركة مع فريق بيب جوارديولا، بدءًا من كأس العالم للأندية التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية.

مانشستر سيتي ريان شرقي ليون بيتينيلي ريان آيت نوري

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