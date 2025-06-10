تصفيات كأس العالم.. شوط أول سلبي بين فلسطين وعمان

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة فلسطين وعُمان المقامة على ملعب عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الشوط الأول لم يشهد أي تسديدة على مرمى المنتخبين، إذ سدد منتخب فلسطين 9 تصويبات خارج القائمين والعارضة مقابل 2 لصالح عمان.

ويقود وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، تشكيل فلسطين في مباراة اليوم.

بدأ منتخب فلسطين اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

الدفاع: مصعب البطاط - أحمد طه - ميلاد تيرمانيني - عدي خروب.

الوسط: تامر صيام - آدم كايد - عطاء جابر - عميد محاجنة.

الهجوم: وسام أبو علي - عدي الدباع.

ويخوض المنتخبان مباراة الليلة بطموحات كبيرة لخطف بطاقة التأهل إلى الملحق، حيث تحتل عُمان المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن فلسطين، ما يجعل المواجهة فاصلة لتحديد المصير.

وتتصدر جمهورية كوريا ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، مقابل 16 نقطة للأردن، و12 للعراق، و10 لعُمان، و9 لفلسطين، و5 للكويت.

