مش ناقصهم حاجة.. منشور مثير من الدردير عن جلسة تصوير لاعبي الأهلي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تصويرية اليوم ، وذلك قبل انطلاق منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

و علق الاعلامي عمرو الدرديري علي جلسات تصوير لاعبي الاهلي كاتبا عبر فيسبوك:دي كتيبة إعدااام مش فريق كورة !! ماشاء الله فريق كامل متكامل مش ناقصة حاجه وبدون مشاكل واستقرار وحياتهم جميله .



وقرر خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من المران اليوم الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ومنح ريبيرو لاعبي الأهلي من التدريبات اليوم لتجنب الإجهاد الذي قد يتعرض له الفريق، بعدما خاض الأهلي عدد من التدريبات الجماعية منذ الوصول إلى ميامي، فضلا عن مواجهة ودية أمام باتشوكا المكسيكي.

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية، ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل المواجهة الأولى في مونديال الأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي،وبالميراس البرازيلي.