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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين الشحات: الأهلي اختياري رغم العروض الخارجية.. وزيزو "صفقة القرن"

حسين الشحات
حسين الشحات
حمزة شعيب

 كشف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن كواليس مسيرته الكروية، مؤكدًا على ولاءه للقلعة الحمراء رغم التحديات المالية والإغراءات الخارجية. 

كما فاجأ الجميع بوصفه لصفقة انتقال أحمد سيد زيزو للأهلي بـ"صفقة القرن".

 

أكد الشحات، في تصريحات تلفزيونية، أن اختياره للأهلي كان بهدف صناعة تاريخ، مشدداً على استعداده للرحيل إذا لم يرغب النادي في استمراره بعد البطولات. 

وأشار إلى رفضه عروضاً محلية وخارجية بلغت قيمتها 8 أو 9 ملايين دولار، مفضلاً اللعب للأهلي حتى لو كان المقابل المادي أقل بكثير مما كان يتقاضاه في العين الإماراتي، حيث كان يحصل على "أضعاف" ما يتقاضاه حالياً.

وكشف الشحات أن هاني سعيد، المدير الرياضي الحالي لبيراميدز، كان له دور في انتقاله للأهلي عندما كان مدير أعماله.

"زيزو صفقة القرن"

عبّر الشحات عن دهشته من انتقال أحمد سيد زيزو مباشرة من الزمالك إلى الأهلي، واصفاً إياها بـ"صفقة القرن" لكونها غير معتادة. وتوقع انضمام إمام عاشور بعد عودته من الاحتراف وإصابته، مؤكداً أن الثلاثي زيزو وإمام عاشور وبن شرقي يمثلون إضافة قوية للفريق. كما أشاد بتريزيجيه ووصفه بـ"ابن النادي" وإضافة كبيرة.

وعلى صعيد المنافسة المحلية، أكد الشحات أن الصراع سيظل قائماً بين الأهلي والزمالك بفضل جماهيرهما الكبيرة، رغم تقديره لقوة بيراميدز كمنافس في السنوات الأخيرة.

 

وتطرق الشحات إلى خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا، معرباً عن حزنه الكبير لعدم الوصول للنهائي السادس على التوالي والفوز باللقب الثالث. وعزا الخروج إلى التغيير في طريقة اللعب بعد خروج طاهر وإمام، مما قيّد الفريق هجومياً.

وفي ختام حديثه، أكد الشحات أن الأهلي نادٍ عظيم، وأن أي لاعب يشعر بعظمة النادي، وأن الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية "أمر طبيعي" للأهلي، مشيراً إلى أن اللعب في الأهلي يتطلب عقلية خاصة وليست كل موهبة قادرة على التألق فيه.

حسين الشحات الأهلي بيراميدز زيزو الزمالك

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