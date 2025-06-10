ترتيب مجموعة فلسطين والكويت في تصفيات كأس العالم

أُسدل الستار اليوم، الثلاثاء، على مواجهات الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك. شهدت هذه الجولة حسمًا لبعض البطاقات المباشرة للمونديال وتحديد المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الآسيوي الحاسم.

نتائج الجولة الختامية للمجموعة الثانية

افتتحت الجولة بمواجهة قوية بين كوريا الجنوبية والكويت على ملعب سيؤول، حيث تمكنت كوريا الجنوبية من تحقيق فوز كبير برباعية نظيفة. وفي مباراة أخرى مثيرة، تعادل منتخب عمان مع فلسطين بهدف لمثله على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وفي ختام مواجهات الجولة، نجح المنتخب العراقي في تحقيق فوز ثمين على نظيره الأردني بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط.

تنص لوائح التصفيات على تأهل المنتخبات صاحبة المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات المونديال.

بينما تخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع مرحلة إضافية تُعرف بالملحق الآسيوي.

في المرحلة الرابعة، تُقسم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين، ويصعد متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم. أما وصيفا المجموعتين، فيخوضان مواجهة فاصلة، والفائز بها يتأهل إلى الملحق العالمي ليكمل بذلك عدد مقاعد آسيا في المونديال.

الترتيب النهائي للمجموعة الثانية فلسطين والكويت

بعد انتهاء جميع مباريات الجولة العاشرة، جاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: