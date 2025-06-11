فريق تاريخي .. رئيس فيفا: فخر لنا أن يفتتح الأهلي كأس العالم للأندية

تحدّث السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال إنفانتينو عن الأهلي: “فخرٌ أن يلعب الأهلي المباراة الافتتاحية للنسخة الأولى. الأهلي فريق تاريخي، وصاحب أكبر عدد من الألقاب في إفريقيا، وله ملايين وملايين من المشجعين حول العالم. الأهلي ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، فالشغف لدى جمهوره لا يُصدّق، إنهم يتعاملون مع الأهلي على أنه حياة”.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة). ستقام المباراة على ملعب "هارد روك" الذي يتسع لأكثر من 64 ألف متفرج.

غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي

يغيب عن الأهلي في تحضيراته للمونديال ولقاء إنتر ميامي بعض العناصر الهامة لأسباب مختلفة. أبرز هذه الغيابات هو المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي التحق بمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنتر ميامي

أجرى المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو عددًا من التغييرات في التشكيل خلال الودية أمام باتشوكا لمنح الفرصة لأكثر من لاعب. من المتوقع أن يعتمد ريبيرو على نفس التشكيل الذي بدأ به ودية باتشوكا في مواجهة إنتر ميامي، والذي جاء كالتالي: