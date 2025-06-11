تصريحات ماسكيرانو عن مواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2025

أكد خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 تمثل حدثًا استثنائيًا في مسيرته التدريبية، مشيرًا إلى أنها تختلف كليًا عن البطولات القارية التي خاضها من قبل، مثل دوري أبطال الكونكاكاف.

وقال ماسكيرانو في تصريحات صحفية صادرة عن المركز الإعلامي للنادي، إن البطولة ستشهد مشاركة أندية من قارات وثقافات كروية متعددة، ما سيضفي طابعًا فنيًا مختلفًا، ويقدم تنوعًا واضحًا في الأساليب والخطط.





مواجهة الأهلي المصري تحدٍ خاص

وتحدث ماسكيرانو عن اللقاء المرتقب أمام النادي الأهلي المصري، في افتتاح البطولة المقامة على الأراضي الأمريكية، موضحًا أن المواجهة ستكون قوية نظرًا لقوة وتاريخ الأهلي على الصعيدين الإفريقي والعالمي.

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك خبرة كبيرة في هذه البطولة تحديدًا، وسيكون اختبارًا مهمًا لفريقه، خاصة وأنها المباراة الافتتاحية التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.





الاختلاف بين الأجواء القارية والعالمية

وأوضح المدير الفني لإنتر ميامي أن الأجواء خلال كأس العالم للأندية ستكون مختلفة تمامًا عن البطولات المحلية أو القارية التي اعتاد عليها، إذ ستواجه الفرق بيئات وأساليب لعب جديدة، بالإضافة إلى تأثير الثقافات المختلفة التي يحملها كل فريق مشارك.





ليونيل ميسي وتأثيره في أمريكا

وفي ختام حديثه، أثنى ماسكيرانو على زميله السابق ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه لا يزال اللاعب الأفضل في العالم، مشيرًا إلى التأثير الإيجابي الكبير الذي تركه ميسي في الدوري الأمريكي منذ انضمامه لإنتر ميامي، حيث ساهم بشكل مباشر في تطور اللعبة وزيادة شعبيتها في الولايات المتحدة



