سيرجيو بوسكيتس: الأهلي فريق كبير والأكثر تتويجا في إفريقيا

عبر النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب خط وسط إنتر ميامي الأمريكي، عن حماسه وترقبه لمواجهة الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية هذه النسخة الموسعة من البطولة، والتي يبدأ فيها الأهلي وإنتر ميامي مشوارهما في تمام التاسعة مساءً بتوقيت أمريكا يوم 14 يونيو، والثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 15 يونيو.

أكد بوسكيتس، في تصريحات لـ"القناة الأولى"، سعادته بخوض المباراة الافتتاحية أمام فريق بحجم الأهلي، واصفًا إياه بـ"الفريق الكبير الذي اعتاد على اللعب في بطولات كبيرة وهو الأكثر تتويجًا في إفريقيا".

وتُعد هذه المواجهة تحديًا كبيرًا لإنتر ميامي، خاصة أن الأهلي يتواجد في نفس المجموعة مع بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وعن أهمية المشاركة في المونديال، قال بوسكيتس: "المشاركة في مونديال الأندية أمر كبير جدًا، لا سيما أننا سنلعب أمام جماهيرنا، بالطبع أي لاعب يتمنى المشاركة في مثل هذه البطولة، سنبذل قصارى جهدنا لتخطي دور المجموعات".

لم يفت بوسكيتس الإشادة بزميله وقائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي. حيث أكد على تفرُّد ميسي ومهاراته الاستثنائية، قائلاً: "نعلم من هو ميسي، لا يوجد لاعب متكامل ومنفرد مثله، أستمتع بما يقدمه وبما هو قادر على فعله في الملعب، ولا أعتقد أن هناك لاعب آخر يُضاهي مهاراته".

على الجانب الآخر، كان المدير الفني للأهلي، ريبييرو، قد كشف عن خطته لإيقاف خطورة ميسي "الاستثنائي"، مؤكدًا أن هدف فريقه هو تشريف اسم الأهلي في البطولة.