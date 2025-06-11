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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي ينجح في ضم مصطفى العش بشكل نهائي لمدة 4 سنوات

مصطفي العش
مصطفي العش
رباب الهواري

أتم مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع الشاب مصطفى العش، لاعب فريق زد، بعقد يمتد لمدة أربع سنوات قادمة، وذلك بعد أن نال اللاعب ثقة الجهاز الفني خلال فترة إعارته التي بدأت في يناير الماضي.


 

قيمة الصفقة تصل إلى 60 مليون جنيه

وبحسب مصدر داخل النادي فإن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي زد، يقضي بانتقال مصطفى العش بشكل دائم مقابل ما يقرب من 60 مليون جنيه. وتأتي هذه الخطوة بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب خلال الفترة الماضية، مما دفع إدارة الأهلي إلى التحرك سريعًا لتفعيل بند الشراء.


 

قيد اللاعب رسميًا في قائمة الأهلي

شهد صباح أمس الثلاثاء تسجيل اللاعب مصطفى العش في منطقة القاهرة، وتم قيده رسميًا في قائمة النادي الأهلي، حيث تم إدراج اسمه على النظام الإلكتروني المعتمد للفريق الأحمر. وبذلك يصبح العش عنصرًا رسميًا في صفوف الأهلي ابتداءً من الموسم الجديد.


 

العش ضمن قائمة الأهلي في مونديال الأندية

اللاعب  يتواجد حاليًا مع بعثة النادي الأهلي التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 15 من الشهر الجاري. ويأمل الجهاز الفني في الاعتماد على قدرات العش الدفاعية خلال المنافسات، خاصة بعد ظهوره القوي منذ انضمامه للفريق.


 

خطوة تعكس ثقة الأهلي في قدرات اللاعب

يعكس التعاقد النهائي مع مصطفى العش رغبة الأهلي في تدعيم صفوفه بعناصر شابة وواعدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في الخط الخلفي، وذلك في إطار خطة النادي لتجديد دماء الفريق والاستمرار في المنافسة على البطولات المحلية والقارية


 

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