حسن مصطفى: الأهلي قادر على التأهل من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

استعاد حسن مصطفى، نجم الأهلي السابق، ذكريات مشاركته الأولى في كأس العالم للأندية بنظامها القديم، مشيرًا إلى أن الفريق وقتها كان يملك طموحات كبيرة لتحقيق إنجاز يُخلد في الظهور الأول على الساحة العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن التوفيق لم يحالف الفريق في تلك النسخة، رغم الجهد الكبير والرغبة في تمثيل القارة الأفريقية بصورة مشرفة.





تعهد بالعودة وتحقيق الإنجاز

وأضاف حسن مصطفى: “بعد الخروج من البطولة في أول مشاركة، تعاهدنا كلاعبين على الفوز مجددًا بدوري أبطال أفريقيا والعودة إلى البطولة العالمية، وهو ما تحقق بالفعل في المشاركات التالية”.

وأكد أن تلك التجربة كانت حافزًا قويًا للجيل الذي لعب فيه من أجل إعادة الأهلي إلى منصات التتويج القارية والعالمية.





مقارنة بين جيلين

وفي مقارنة بين الجيل الذي مثّله والجيل الحالي، رأى حسن مصطفى أن جيله كان الأفضل، موضحًا: “جيلنا أسّس أرضية قوية في أفريقيا وترك بصمة واضحة، وكانت لدينا شخصية داخل الملعب وقدرة على التعامل مع المباريات الكبرى”.





فرص الأهلي في النسخة الجديدة

وحول مشاركة الأهلي المرتقبة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقًا، أبدى حسن مصطفى تفاؤله بقدرة المارد الأحمر على التأهل من دور المجموعات. وأكد أن الأهلي يمكنه تجاوز بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي، مشيرًا إلى أن التأهل مع بورتو البرتغالي أمر ممكن، رغم صعوبة التحديات في الأدوار التالية من البطولة



