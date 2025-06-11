تعرف على قائمة منتخب شباب اليد استعدادًا لبطولة العالم في بولندا

أعلن مجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب شباب كرة اليد قائمة الفراعنة لخوض بطولة العالم المقرّر إقامتها ببولندا خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري في بولندا.

وضمت قائمة منتخب شباب اليد كلاً من : يوسف ناجي ايميل

يوسف وليد احمد

بلال ابراهيم مسعود

محمد مؤمن صفا

عمر مصطفى بركه

محمد عبد الغني عبد الغني

محمد صلاح محمود

عمر عدلان محمد

زياد مهند حشاد

محمد وائل عبد اللطيف

فراس مروان رجب

يوسف احمد لولا

محمد عماد شعبان

زياد عبد الرحيم

ياسين محمد عبد المنعم

عمر هايمن يوسف

احمد تغيان عبد الستار

معاذ عزب ابراهيم

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم كلا من: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية..

وحرص اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي علي توفير أفضل برنامج إعداد للشباب واختتمه أمس بالعودة من معسكر أوروبي بعد اللعب مع صربيا وكرواتيا ، ومن المقرّر أن يلعب المنتخب ودية أخيرة قبل السفر إلى بولندا ، وغالبًا ستكون محلية مع أحد المنتخبات المصرية.