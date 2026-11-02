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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دنيا سمير غانم تكشف عن سبب اسم ألبومها الجديد

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن كواليس اختيار اسم ألبومها الجديد «الدلال»، موضحة علاقته باسم والدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك خلال لقائها ببرنامج «بيلبورد عربية».

دنيا سمير غانم تكشف سر تسمية ألبومها الجديد «الدلال»

وقالت دنيا سمير غانم إن فكرة الاسم بدأت خلال تلحين الأغنية، عندما كان الملحن عمرو مصطفى يعمل عليها قبل أن يكتب أيمن بهجت قمر كلماتها، مشيرة إلى أن عمرو ردد كلمة «الدلال» في منتصف اللحن، وهو ما لفت انتباه أيمن ودفعه إلى كتابة الأغنية بالكامل حول هذه الكلمة.

وأضافت أن أيمن بهجت قمر استغرق وقتا في كتابة الأغنية حتى تخرج بالشكل المناسب، معربة عن سعادتها بالنتيجة النهائية، قبل أن تستقر لاحقا على اختيار «الدلال» اسما للألبوم، باعتبارها الكلمة الأقرب إلى قلبها بين أغانيه.

وأوضحت أن الاسم يحمل لها معنى شخصيا خاصا، لارتباطه باسم والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، إلى جانب إعجابها بالمعنى الذي تحمله الكلمة، قائلة إن الألبوم يتناول العديد من المشاعر الأنثوية، وإنها بحثت عن معنى «الدلال» حتى في اللغات الأجنبية، فوجدت أنه تعبير عربي أصيل يجمع الكثير من الصفات الأنثوية.

واختتمت حديثها موضحة أنها ترى أن الدلال يعبر عن المرأة التي تجمع بين الطيبة والحنان والرقة والدلع والثقل، مؤكدة أن إعجابها بهذا المعنى، إلى جانب ارتباط الاسم بوالدتها، جعلها تشعر بأنه الاختيار الأنسب ليكون عنوان ألبومها الجديد.

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