بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي

نشر المستشار تركي آل الشيخ فيديو تشويقيًا، عبر حسابه على فيسبوك، عن مباراة الأهلي وإنتر ميامي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشوّق متابعيه بالبرومو الخاص بإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي في المونديال.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة). ستقام المباراة على ملعب "هارد روك" الذي يتسع لأكثر من 64 ألف متفرج.

غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي

يغيب عن الأهلي في تحضيراته للمونديال ولقاء إنتر ميامي بعض العناصر الهامة لأسباب مختلفة. أبرز هذه الغيابات هو المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي التحق بمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنتر ميامي

أجرى المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو عددًا من التغييرات في التشكيل خلال الودية أمام باتشوكا لمنح الفرصة لأكثر من لاعب. من المتوقع أن يعتمد ريبيرو على نفس التشكيل الذي بدأ به ودية باتشوكا في مواجهة إنتر ميامي، والذي جاء كالتالي: