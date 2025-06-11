الانتقادات لا تزعجني| زيزو : طموحاتي مع الأهلي بلا حدود.. وحلمي دوري الأبطال وكأس العالم

أكد أحمد سيد "زيزو"، لاعب النادي الأهلي، أن انضمامه إلى القلعة الحمراء يمثل محطة جديدة مليئة بالطموحات والتحديات، مشيرًا إلى أنه يسعى لتحقيق إنجازات كبيرة مع الفريق، خاصة التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، والمشاركة الفعالة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث لم يسبق له تحقيق أي من اللقبين.

السوشيال ميديا سلاح ذو حدين

تحدّث زيزو، خلال لقائه عبر قناة "أون تايم سبورت"، عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في حياة لاعب كرة القدم، معتبرًا أنها قد تكون عاملًا إيجابيًا أو سلبيًا حسب طريقة التعامل معها. وأوضح أنه يحرص على عدم التفاعل الزائد معها حتى لا تؤثر على تركيزه وأدائه داخل الملعب.

الانتقادات لا تزعجني.. بشرط الاحترام

وأشار زيزو إلى أنه يتقبّل النقد البنّاء من الجماهير والمحللين، شرط أن يكون دون إساءة أو تجاوز، مؤكدًا أنه يملك من النضج ما يكفي لتقييم مستواه بموضوعية. كما شدّد على أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه من يهاجمه عبر منصات التواصل، بل يتعامل مع الجميع بروح رياضية، ولو التقى بهم شخصيًا يصافحهم بشكل طبيعي.

لا ندم.. وأفضل الصمت

واختتم زيزو تصريحاته بالإشارة إلى أنه لا يشعر بالندم تجاه أي قرار اتخذه في مسيرته، موضحًا أنه بطبيعته قليل الكلام، سواء في حياته الشخصية أو في ظهوره الإعلامي، ويفضّل أن يتحدث بجهده داخل الملعب بدلًا من التصريحات.