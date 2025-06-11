شوبير يكشف عن المدرب القادم لنادي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن المرشح القادم لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد أيمن الرمادي، بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف إم»: «البرتغالي ألسكندر سانتوس، المدير الفني الحالي لفريق الجيش الملكي المغربي، اقتحم قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب الزمالك، وهو الاسم الأبرز حتى هذه اللحظة بعد عرضه من قبل أحد الوكلاء خلال الساعات الأخيرة».

وتابع: «مدرب كويس ويعرف الكرة الأفريقية جيدًا لأنه تولى تدريب بترو أتلتيكو الإنجولي والصفاقسي التونسي من قبل، وتواجد في جهاز جوزيه بيسيرو مع الأهلي كمدرب مساعد».

وأضاف: «إدارة نادي الزمالك شغالة بقوة في ملف المدرب وفي سرية، وعاوزين المدرب يقود فترة الإعداد ويختار الصفقات الجديدة».