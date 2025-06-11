شوية صبر.. شوبير يدافع عن خوسيه ريبييرو

دافع الإعلامي أحمد شوبير، عن الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الأهلي.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "بعد مباراة الأهلي وباتشوكا، انقسمت الآراء بين الجماهير، البعض يقول هو مدرب كويس، والتاني يقول لأ ده مش بيضحك".

وأضاف: "انت مش طالب منه لا يضحك ولا يعيط، هو المطلوب منه يحقق نتائج وبطولات فقط، عشان بس تكون القصة واضحة".

وتابع: "مينفعش نستعجل فى الحكم عليه، زي إمام عاشور أول موسم ليه مع الأهلي قدم كويس بس مش المطلوب، وخد الموسم الحالي هداف بطولة الدوري المصري، وهو أحسن لاعب وهيرجع تاني للمنتخب".

واختتم شوبير قائلاً: "ما بالك ده مدرب فريق كبير، يعني لحين ما يحفظ أسماء اللعيبة عايز وقت، ولما يعرف طريقة لعب كل واحد فيهم، وقتها نحكم عليه، هل هو جيد، ولا لأ، شوية صبر عليه شوية".