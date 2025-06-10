نجم مانشستر سيتي على وشك الانضمام لـ نابولي الإيطالي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن انضمام نجم مانشستر سيتي لـنادي نابولي الإيطالي خلال صفقة الانتقالات الصيفية.

وكتب أحمد شوبير :"كيفين دي بروين علي وشك الانضمام لـ

نابولي الإيطالي لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر".



وكلن قد أعلن النجم في وقت سابق رحيله عن مانشستر سيتي بعد 10 سنوات قضاها رفقة النادي.

وودع دي بروين جماهير مانشستر سيتي في المباراة الماضية أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي.

أفادت تقارير صحفية ايطالية اليوم الخميس ،بأن نادى مانشستر يونايتد يسعى لضم الهولندى كيفين ستروتمان نجم نادى روما فى موسم الانتقالات الصيفية بينما يسعى جاره مانسشتر سيتى لضم مدافع فريق العاصمة الايطالية مهدى بن عطيه.



وقدم اللاعبان اللذان انضما لفريق روما قبل بداية الموسم المنتهى اداء مميزا مع الفريق وساهما فى احتلاله المركز الثانى فى الترتيب والعودة للمشاركة مجددا فى بطولة دورى الابطال الموسم القادم ويبدو ناديا مدينة مانشستر عازمين على الاستفادة من هذا التألق فى الحصول على خدماتهما.