مانشستر سيتي يضم الهولندي بيب ليندرز لجهاز جوارديولا الفني

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع المدرب الهولندي بيب ليندرز (42 عامًا) ليشغل منصب المساعد الأول للمدرب بيب جوارديولا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجهاز الفني للفريق الحاصل على البريميرليغ الموسم الماضي. ويأتي ليندرز خلفًا للإسباني خوان مانويل ليلو الذي غادر الفريق بعد مسيرة ناجحة.

يتميز ليندرز بخبرة كبيرة اكتسبها خلال عمله كمساعد لـ يورجن كلوب في ليفربول منذ 2015، حيث لعب دورًا محوريًا في تحقيق الريدز لقب دوري أبطال أوروبا 2019 والبريميرليغ 2020، قبل أن يتولى تدريب ريد بول سالزبورج لفترة قصيرة عام 2024. وعلى الرغم من فصله بعد ستة أشهر فقط، إلا أن سمعته كلاعب أساسي في نجاح ليفربول تحت قيادة كلوب جعلته أحد أبرز المرشحين لتعزيز طاقم جوارديولا.

يُعتبر هذا التعيين جزءًا من خطة مانشستر سيتي لتعزيز هيمنته على الساحتين المحلية والأوروبية، مستفيدًا من الخبرة التكتيكية لليندرز ومعرفته الواسعة بالدوري الإنجليزي والمنافسات القارية. ومن المتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير أداء الفريق، خاصة مع طموحات السيتي الكبيرة في موسم 2024-2025.