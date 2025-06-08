أحمد حسن: إدارة الزمالك لم تعتمد استمرار شيكابالا حتى الآن

كشف الكابتن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تطور جديد يتعلق بمستقبل قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، داخل القلعة البيضاء.

وأوضح حسن، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، نقلًا عن مصدر داخل النادي، أن مجلس إدارة الزمالك لم يعتمد بشكل رسمي حتى الآن استمرار شيكابالا مع الفريق.

كان محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد نادي الزمالك، قد أكد أن تتويج الفريق ببطولة كأس مصر يحمل طابعًا خاصًا ومميزًا، مشددًا على أن هذه البطولة جاءت في التوقيت المناسب لإسعاد جماهير النادي، التي ظلت دائمًا سندًا وداعمًا للفريق في أصعب اللحظات.

وأوضح شيكابالا ، خلال تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الكابتن محمد صبري على قناة نادي الزمالك، أن هذه البطولة تُعد غالية على قلوب الجميع، ليس فقط بسبب قيمتها الرياضية، لكن لأنها جاءت بعد فترة صعبة مر بها النادي، مما يجعلها ذات طابع معنوي كبير للاعبين والإدارة والجمهور على حد سواء.