حمادة السيد: استعدادات نهائي الكأس بدأت منذ اليوم الأول لتولي الرمادي المسئولية

أكد حمادة السيد، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الاستعدادات لمباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز بدأت منذ اللحظة الأولى لتولي الجهاز الفني، بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، المسؤولية الفنية.

وقال السيد، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك، إن جميع عناصر النادي تعاونت وتكاتفت من أجل هدف واحد، وهو التتويج بلقب كأس مصر، مشيرًا إلى أن العمل داخل النادي جاء بعد مرور الفريق بعدة تجارب فنية متغيرة.

وكشف أن الكابتن أيمن الرمادي أخبر اللاعبين منذ البداية أن الجهاز الفني سيساهم بنسبة 20% فقط من النجاح، بينما يقع العبء الأكبر على عاتق اللاعبين داخل الملعب.

وأضاف: “العمل البدني كان من الأساسيات التي ركز عليها الجهاز الفني، وكان هناك تركيز كبير على تجهيز المصابين قبل النهائي، وهو ما تم بالفعل بفضل جهود الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، الذي قام بدور كبير في هذا الملف”.

وأوضح السيد أن إدارة الزمالك استجابت بشكل كامل لمطالب الكابتن أيمن الرمادي من أجل التحضير للمباراة النهائية، مؤكدًا أن المعسكرات الداخلية التي تم تنظيمها خلال فترة الإعداد أثمرت عن أداء مميز وثقة واضحة ظهرت خلال اللقاء.

وأشار إلى أن الجهاز الفني تابع مباراتي بيراميدز أمام صن داونز من أجل دراسة كل تفاصيل الفريق المنافس، مشددًا على أن فريق بيراميدز يمتلك القدرة على الاستحواذ ومنع الخصوم من تدوير الكرة، وهو ما تطلّب تعاملًا فنيًا دقيقًا من جانب الزمالك.

وتابع: "الاعتماد على الكرات الطولية كان أحد الحلول التي لجأنا إليها بعد دراسة نقاط ضعف بيراميدز، والهدف الذي سجله ناصر منسي جاء من تنفيذ تلك التوجيهات، خصوصًا بعد تعليمات الرمادي بين الشوطين."

وكشف أن الجهاز الفني ركز بشكل خاص على الحد من خطورة الثنائي محمد الشيبي وإبراهيم عادل، مشيدًا بالدور الكبير الذي قدمه عمر جابر وأحمد فتوح في تنفيذ المهام الدفاعية والهجومية المطلوبة.

وأضاف: "أيمن الرمادي تمسّك بأفكاره الفنية رغم قوة المنافس، وكان حريصًا على التواصل المباشر مع اللاعبين الكبار، وعقد اجتماعات ومحاضرات مستمرة لتحفيز الفريق وتهيئته ذهنيًا لخوض النهائي."

كما أوضح أن الجهاز الفني وضع معايير محددة لاختيار منفذي ركلات الجزاء، شملت الأداء في التدريبات وشكل التسديد، مشيرًا إلى أن الترتيب النهائي للاعبين تم بعد متابعة المران الأخير قبل المباراة.

واختتم حمادة السيد تصريحاته مؤكدًا أن لاعبي الزمالك كان لهم الدور الأكبر في تحقيق اللقب، وأن العمل ضمن الجهاز الفني للنادي يعد شرفًا كبيرًا له، خاصة في ظل الروح الجماعية والهدف الموحد بين كل أفراد المنظومة.