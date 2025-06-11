قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة دعاء صلاة الحاجة الصحيح.. دار الإفتاء توضح الكلمات المستجابة
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
واشنطن بوست: حالة تأهب قصوى في أمريكا تحسبًا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمادة السيد: استعدادات نهائي الكأس بدأت منذ اليوم الأول لتولي الرمادي المسئولية

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد حمادة السيد، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الاستعدادات لمباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز بدأت منذ اللحظة الأولى لتولي الجهاز الفني، بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، المسؤولية الفنية.

وقال السيد، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك، إن جميع عناصر النادي تعاونت وتكاتفت من أجل هدف واحد، وهو التتويج بلقب كأس مصر، مشيرًا إلى أن العمل داخل النادي جاء بعد مرور الفريق بعدة تجارب فنية متغيرة.

وكشف أن الكابتن أيمن الرمادي أخبر اللاعبين منذ البداية أن الجهاز الفني سيساهم بنسبة 20% فقط من النجاح، بينما يقع العبء الأكبر على عاتق اللاعبين داخل الملعب.

وأضاف: “العمل البدني كان من الأساسيات التي ركز عليها الجهاز الفني، وكان هناك تركيز كبير على تجهيز المصابين قبل النهائي، وهو ما تم بالفعل بفضل جهود الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، الذي قام بدور كبير في هذا الملف”.

وأوضح السيد أن إدارة الزمالك استجابت بشكل كامل لمطالب الكابتن أيمن الرمادي من أجل التحضير للمباراة النهائية، مؤكدًا أن المعسكرات الداخلية التي تم تنظيمها خلال فترة الإعداد أثمرت عن أداء مميز وثقة واضحة ظهرت خلال اللقاء.

وأشار إلى أن الجهاز الفني تابع مباراتي بيراميدز أمام صن داونز من أجل دراسة كل تفاصيل الفريق المنافس، مشددًا على أن فريق بيراميدز يمتلك القدرة على الاستحواذ ومنع الخصوم من تدوير الكرة، وهو ما تطلّب تعاملًا فنيًا دقيقًا من جانب الزمالك.

وتابع: "الاعتماد على الكرات الطولية كان أحد الحلول التي لجأنا إليها بعد دراسة نقاط ضعف بيراميدز، والهدف الذي سجله ناصر منسي جاء من تنفيذ تلك التوجيهات، خصوصًا بعد تعليمات الرمادي بين الشوطين."

وكشف أن الجهاز الفني ركز بشكل خاص على الحد من خطورة الثنائي محمد الشيبي وإبراهيم عادل، مشيدًا بالدور الكبير الذي قدمه عمر جابر وأحمد فتوح في تنفيذ المهام الدفاعية والهجومية المطلوبة.

وأضاف: "أيمن الرمادي تمسّك بأفكاره الفنية رغم قوة المنافس، وكان حريصًا على التواصل المباشر مع اللاعبين الكبار، وعقد اجتماعات ومحاضرات مستمرة لتحفيز الفريق وتهيئته ذهنيًا لخوض النهائي."

كما أوضح أن الجهاز الفني وضع معايير محددة لاختيار منفذي ركلات الجزاء، شملت الأداء في التدريبات وشكل التسديد، مشيرًا إلى أن الترتيب النهائي للاعبين تم بعد متابعة المران الأخير قبل المباراة.

واختتم حمادة السيد تصريحاته مؤكدًا أن لاعبي الزمالك كان لهم الدور الأكبر في تحقيق اللقب، وأن العمل ضمن الجهاز الفني للنادي يعد شرفًا كبيرًا له، خاصة في ظل الروح الجماعية والهدف الموحد بين كل أفراد المنظومة.

الزمالك صفقات الزمالك أخبار الزمالك كأس مصر بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

خالد مرتجي

خالد مرتجي يوجه رسالة إلى هاني أبو ريدة

زيزو

زيزو جاهز لكأس العالم للأندية بنسبة 100٪.. كواليس استعداد نجم الأهلي

رونالدو

تقارير تكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع ايمري

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد