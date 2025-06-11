زيزو يكشف عن مركزه المفضل داخل الملعب وعلاقاته بلاعبي الأهلي والزمالك

تحدّث أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، عن المركز الذي يفضل اللعب فيه داخل أرض الملعب، مشيرًا إلى أنه يميل لطريقة اللعب 4-3-3 أو 4-2-3-1، والتي تمنحه حرية هجومية أكبر.

وأوضح “زيزو” أنه بالرغم من شهرته كلاعب جناح أيمن، إلا أنه يفضل اللعب كجناح أيسر، حيث يجد الأمر أسهل نظرًا لاستخدامه القدم اليمنى بشكل أفضل في هذا المركز.



استعدادات زيزو قبل الانتقال للأهلي

أكد زيزو أنه كان يتدرب بجهد كبير قبل انتقاله للنادي الأهلي، نتيجة قلقه من تراجع مستواه بسبب قلة مشاركته مع الزمالك في الفترة الأخيرة. واعتبر مشاركته أمام باتشوكا في المباراة الودية خطوة إيجابية في بداية مشواره مع الأهلي.

علاقاته بلاعبي الأهلي والزمالك

كشف زيزو عن استمراره في التواصل مع زملائه السابقين في الزمالك، دون ذكر أسماء، كما أشار إلى أن بعض لاعبي الأهلي تواصلوا معه خلال فترته مع الزمالك، مؤكدًا أن علاقته بزملائه في الوسط الكروي مبنية على الصداقة خارج الملعب.



رأيه في مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية

وصف زيزو مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بالصعبة، مؤكدًا أهمية التركيز لتحقيق نتائج إيجابية. وأعرب عن رضاه بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80% عن مستواه في الودية أمام باتشوكا، مشيرًا إلى حماسه الشديد للمشاركة في مونديال الأندية وتحقيق بطولات جديدة.



حديثه عن ركلة الترجيح والتفاهم مع زملائه



أوضح زيزو أن والده كان أول من هنأه بعد المباراة، وأكد أنه وافق دون تردد على تسديد ركلة الترجيح. كما أشار إلى التفاهم الكبير بينه وبين محمد هاني من خلال تواجدهما في المنتخب، مؤكدًا ثقته في قدرة أي لاعب يشارك على مساعدة الفريق، لأن الهدف جماعي



