دي بروين يوافق على الانتقال إلى نابولي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن النجم البلجيكي كيفين دي بروين منح موافقته على الانتقال إلى نادي نابولي الإيطالي، استعدادًا لخوض تجربة جديدة بعد نهاية مشواره الطويل مع مانشستر سيتي.

وبحسب المصادر الإيطالية، من المنتظر أن ينضم دي بروين، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى نابولي بعقد يمتد لموسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، في خطوة تُعد من أبرز صفقات الصيف في الدوري الإيطالي.

وأكدت التقارير أن نادي نابولي بدأ بالفعل في ترتيب إجراءات الفحص الطبي والتوقيع الرسمي مع اللاعب، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي، ليكون دي بروين إضافة قوية لتشكيلة الفريق في الموسم المقبل.