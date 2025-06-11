مدرب حراس منتخب أمريكا السابق يمنح الأهلي طريق عبور إنتر ميامي.. خاص

كشف زكي عبدالفتاح مدرب حراس المرمى لمنتخبي مصر وأمريكا السابق عن طريق الأهلي لعبور إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبدالفتاح لصدى البلد: ميامي فريق قوي هجوميا ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة مثل ميسي وسواريز وبوسكيتس والبا، ولكن بقية الفريق شباب صغير وبعضهم عنده ١٩ سنة.

نقاط ضعف إنتر ميامي

وأضاف: سيكون عامل الخبرة وعامل الشباب مندمجين في الفريق ولكن لديهم مشاكل كبيرة دفاعيا علي مستوي التمركز والارتداد الدفاعي السريع وهذه نقطة يجب ان يستغلها الأهلي ويجب الضغط علي لاعبي خط الوسط لاستخلاص الكرة بسرعة منهم لانهم عندما يمتلكوا الكرو يتحركوا الي الأمام بسرعه وخاصه الظهيرين.

وأردف : الظهيران في إنتر ميامي يتركوا مساحات كبيره خلفهم وبالتالي فإن استخلاص الأهلي للكرة بشكل سريع من خلال الضغط المكثف سيسبب مشاكل كثيرة لإنتر ميامي.

وأكمل عبدالفتاح: حارس المرمي يلعب بقدمه بشكل مميز ولكن ضعيف بعض الشيء في التسديدات وأخذ قرارات الخروج من المرمي ودي نقطه اخري يجب استغلالها ولكن لو أعطيت خط الوسط الوقت والمساحة بين الخطوط سيسبب مشاكل كتيره علي الاهلي لانه على مستوى خط الهجوم هناك عناصر يمكنها إحراز اهداف من ربع فرصو.