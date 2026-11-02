سيد معوض: إمام عاشور لم يعد مؤثرا مع الأهلي.. وعموتة أحسن التصرف

تحدث سيد معوض عن تراجع مستوى إمام عاشور مع النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب كان أحد أبرز نجوم الفريق والمنتخب الوطني في وقت سابق، قبل أن يتراجع ظهوره وتأثيره داخل الملعب.

الأهلي

وقال سيد معوض، في تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور كان نجم مصر الأول في فترة سابقة، وكان يستحق هذه المكانة، نظرًا لمستواه البدني المميز ودوره الكبير في مساعدة الفريق، إلى جانب ما قدمه مع المنتخب الوطني.

وأضاف أن إمام عاشور لم يعد يقدم المستوى المنتظر منه في الوقت الحالي، وأصبح من أقل اللاعبين ظهورًا وتأثيرًا مع الفريق، مشيدًا بقرار الحسين عموتة إراحته ومنح الفرصة للاعبين آخرين يرغبون في المشاركة.

وأشار إلى أن مشاركة لاعبين مثل الساعي تمثل خطوة إيجابية، مؤكدًا ضرورة منح الفرصة للعناصر الشابة التي تمتلك الرغبة في إثبات نفسها والحصول على فرصة المشاركة.

واختتم سيد معوض تصريحاته بالتأكيد على وجود مواهب شابة في الأهلي تستحق الحصول على فرصة، وعلى رأسهم محمد عبد الله، وعمر سيد معوض، ومحمود صلاح.