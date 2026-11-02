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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جرس انذار.. إبراهيم فايق: إمام عاشور مهدد بخسارة مكانه في الأهلي ومنتخب مصر

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران   -  
باستنى ناجى

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن تألق عمر الساعي مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن المستويات التي يقدمها اللاعب تمثل رسالة تحذير لإمام عاشور، في ظل المنافسة على حجز مكان أساسي بتشكيل الفريق.

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية، إن تألق عمر الساعي بمثابة جرس إنذار لإمام عاشور، مطالبًا الأخير بالقلق على مكانه داخل الأهلي ومنتخب مصر، إذا استمر على مستواه الحالي دون تطور.

وأضاف أن إمام عاشور قد يخسر مكانه في الأهلي والمنتخب الوطني، حال استمرار تراجع مستواه، خاصة مع ظهور لاعبين آخرين بمستويات مميزة ورغبتهم في الحصول على فرصة المشاركة.

ويأتي ذلك قبل مواجهة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر إقامتها اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موقف الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، كما حقق انتصارًا على مودرن سبورت بهدف نظيف في الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي مجموعته في بطولة كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط، بعدما حقق الفوز بخماسية نظيفة في الجولة الأولى على حساب بترول أسيوط.

امام عاشور الأهلي إبراهيم فايق منتخب مصر

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